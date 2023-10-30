الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مركز الأهرام للدراسات: المواقف الدولية بدأت تميل لعدم الدعم المفرط لإسرائيل

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن هناك عاملًا رئيسيًا وراء تخاذل المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة وراء ما يحدث في غزة، والذي يتمثل في عدم التزام إسرائيل بكل القوانين الدولية.

 

وأشار مدير مركز الأهرام للدراسات إلى أن المواقف الدولية بدأت تميل في إعادة النظر في الدعم المفرط للجانب الإسرائيلي، خاصة في الآونة الأخيرة.

 

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات أن تحول إسرائيل من الاجتياح الشامل إلى المتقطع هو لأنه لا توجد خطة واضحة للاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدم قدرة جيش إسرائيل على المواجهة البرية.

مركز الاهرام للدراسات الدكتور محمد فايز فرحات غزة إسرائيل القوانين الدولية

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