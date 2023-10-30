حزب الجيل يشارك في انطلاق الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية

(شارك .. الكلمة كلمتك )

شارك أعضاء حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة سوهاج، انطلاق أولى فاعليات الحملة القومية لوزارة الشباب والرياضة (شارك .. الكلمة كلمتك)، لتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

قيادات الحزب تشارك في اللقاءات التوعوية بالمؤتمر

وشارك بالمؤتمر وفد من قيادات الحزب،ضم علي قاعود امين عام الحزب بسوهاج ، والدكتور مصطفي الشندويلي، عضو هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وعماد رشاد، وأمين العمال بالحزب.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول بمركز التعليم المدني بمحافظة سوهاج حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحضور الدكتور صبري جلبي ، أستاذ القانون الدستوري ووكيل كلية الحقوق بسوهاج، متحدثًا عن أن الانتماء والولاء للوطن يعد شرطًا أساسيًّا لمن أراد تحقيق الإنجازات والنجاحات، مضيفًا أن البناء الحقيقي هو الاستثمار في عقول البشر، إن المشاركة في الحياة السياسية تعد ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وأوصي المشاركين بأن يكونوا أشخاصًا إيجابيين، وأن يسهموا في العملية الانتخابية عن طريق الادلاء بأصواتهم، وعدم الالتفات إلى الأفكار الهدَّامة.وكانت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، قد أطلقت المؤتمر الوطنى للنشء، تحت شعار «بناء جيل» وتضمن عدة لقاءات حوارية.

وتضمنت فعاليات الانطلاقة الأولي الحديث حول: "مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشاب/ة في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة، أطلقت اليوم، أولى فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر فى الانتخابات الرئاسية القادمة في 5 محافظات هى"الشرقية، الجيزة، الوادي الجديد، بني سويف، سوهاج"، والتي تحمل شعار شارك "الكلمة كلمتك"، بمشاركة 2000 شاب وشابة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر