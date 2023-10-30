الوادي الجديد.. لقاء جماهيرى مع أهالى قرى الداخلة للاستماع لمطالبهم وحلها

عقد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، عدد من اللقاءات الجماهيرية لبعض قري المركز بناءا على توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، لبحث مطالب ومشكلات الاهالي والعمل على حلها سريعا وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين.

يأتي هذا فى إطار متابعة رؤساء المراكز اليومية والمستمرة لاحتياجات المواطنين بمراكز الوادي الجديد والتلاحم معهم للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها سريعا.

حيث عقد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الإثنين، لقاء جماهيرى مع أهالى قرى الجديدة بمقر الوحدة المحلية للقرية للإستماع الى مقترحاتهم ومطالبهم وشكاواهم والعمل على سرعة حلها، وذلك بحضور صابر مبارز نائب ثان رئيس مركز الداخلة ومديرى إدارات التضامن - الادارة التعليمية بالداخلة - التموين - الشباب والرياضة - الادارة الزراعية بالداخلة ومندوب من الادارة الصحية بالداخلة والمختصين من مركز الداخلة، والسيد احمد حسن رئيس الوحدة المحلية لقرى الجديدة والعمدة منصور شاذلى عمدة القرية

ووجه رئيس مركز الداخلة رؤساء الوحدات القروية بالتواصل الدائم والمباشر والفعال مع المواطنين وتلبية مطالبهم، مؤكدا على أن الجميع بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة والوحدات المحلية القروية يعمل لخدمة المواطنين فى المقام الاول للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم

وناقش رئيس مركز الداخلة عددا من المطالب مع أهالى القرية، ووجه بالتحرك نحو تنفيذها وشدد على ضرورة توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن المواطنين والتوسع فى فتح منافذ الوحدات المحلية لبيع المنتجات الغذائية والسلع بسعر أقل من سعر السوق.

