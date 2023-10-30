الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 15 سنة لقاتل "سيدة السلام"

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل، متهم بإنهاء حياة سيدة لسرقتها في منطقة السلام بالقاهرة.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها ملقاة داخل أرض بإحدى المناطق النائية بالسلام وكشفت التحقيقات ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات والمعلومات السرية اللازمة، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يحمل كارت إجرامي مسجل خطر.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم استهداف المتهم، وأمكن القبض عليه وتحرير المحضر بالواقعة.

جنايات القاهرة منطقة السلام امن القاهرة

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