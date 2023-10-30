الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الزمالك يرفض التغييرات فى الجهاز المعاون قبل لقاء زد

أوسوريو
أوسوريو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، لأي تغييرات في الجهاز المعاون خلال الفترة الحالية.

رفض التغييرات فى الجهاز الفني

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو يتمسك باستمرار الجهاز المعاون كما هو دون إجراء أي تغييرات. 

وترددت أنباء قوية عن رغبة الزمالك في إجراء تغييرات بالجهاز المعاون، بعد الخسارة من إنبي في بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد، الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بميت عقبة استعدادا لخوض مواجهة الجمعة بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين.

إصابة مصطفى شلبى

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، قد كشف عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مصطفى شلبي، صانع ألعاب الفريق، خلال مباراة إنبي بمسابقة الدوري.

وأوضح الدكتور محمد أسامة، أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدع وضع قدمه في جبيرة.

وأضاف طبيب الزمالك أن "الجهاز الطبي حرص على عمل أشعة للاطمئنان على اللاعب، وأن الكدمة ليست بحاجة لوضع قدمه في جبيرة.

وأشار إلى أن "شلبي" سيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة، ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.

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