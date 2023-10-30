مدير "أكساد": أسبوع القاهرة للمياه يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" الدكتور نصر الدين عبيد، أن أسبوع القاهرة للمياه يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.

جاء ذلك خلال جلسة، اليوم الاثنين بعنوان "دعم الفوائد المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي"، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وقال عبيد إن "أكساد" يحاول بذل الجهود لتحقيق التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى تقدم مصر في معالجة المياه، والتي تأتي أهميتها مع انخفاض نصيب الفرد من المياه، لافتا إلى إعلان "أكساد" أن الأمن المائي مرادف للأمن الغذائي والإنساني والقومي لجميع البلدان.

وأضاف أن المركز ضد إقامة السدود العملاقة، نظرا لارتفاع تكلفة إقامتها، فضلا عما تسببه من مشكلات إذا ما انهارت، مثل ما حدث في العديد من الدول، فضلا عن مساهمة السدود الضخمة في حبس الأمطار لمدد طويلة.

وأشار مدير مركز "أكساد" إلى التوجه لإنشاء السدود المائية الصغيرة وحصاد مياه الأمطار؛ نظرا لتكلفتها وخطورتها الأقل، لافتا إلى الاعتماد على المياه المختزنة في الري التكميلي، خاصة باستخدام الري بالتنقيط.

تدشين “إعلان القاهرة للتكيف على المناخ”

وأوضح أنه في العام الماضي، تم تدشين "إعلان القاهرة للتكيف على المناخ"، للحد من آثار التغيرات المناخية على البلدان العربية.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.