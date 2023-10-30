الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يوجه التنسيق بين الجهات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة التنسيق والتعاون بين مسئول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية لرصد التعديات وإزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفة البناء، وذلك عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق خاصة وأن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال المقبلة، جاء ذلك خلال لقائه مع المهندسة فاطمة سلطان مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام.


مناقشة ما تم رصده من حالات التعدي ومخالفات البناء ونسب تنفيذ الإزالات


وقد تناول اللقاء ما تم رصده خلال الفترة الماضية  من حالات التعدي ومخالفات البناء، ونسب تنفيذ الإزالات بالمراكز والقرى والنجوع فضلًا عن مناقشة معوقات العمل، ووضع حلول عاجلة بالإضافة إلى آليات سير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ متابعته المستمرة والدورية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو التقارير أو الاجتماعات الدورية لهذا الملف الهام لاسترداد أراضي الدولة أو أي تعد يحدث على الأراضي الزراعية والحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة، وهيبتها في إقرار القانون وتطبيقه بناءًا على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المستمرة في هذا الشأن.

التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح

وأكد "سعد" إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة مع تكثيف المرور على الأراضي المتاخمة للطرق والمناطق السكنية للتعامل مع التعديات في مهدها.

وأكد على تسخير كافة الإمكانات المتاحة وتقديمه لكافة سبل الدعم لضمان إنجاز كافة الأعمال الخاصة بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية، والعمل على وقف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء على البناء المخالف بأنواعه والمحافظة على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة في موارد الدولة وثروتها والغذاء.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري رصد وإزالة التعديات

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تشهد انطلاق ماراثون للدراجات في ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

تنظيم ندوات لطلاب الأزهر في أسيوط لتنمية الوعي السياحي

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

الأوراق الرابحة.. كيف يستطيع الأهلى حسم موقعة العودة أمام صن داونز فى الدورى الإفريقى؟

لماذا برأت المحكمة فتاتين من ممارسة الرزيلة عبر فيس بوك؟

حملة مكبرة لمتابعة خفض أسعار السلع الغذائية وصلاحيتها بكفر شكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

صنع في بيت "جدتي"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة