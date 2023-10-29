جامعة أسيوط تشهد انطلاق ماراثون للدراجات في ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

أطلقت جامعة أسيوط، ماراثون للدراجات لطلاب الجامعة، داخل الحرم الجامعى، بمناسبة اللقاء الختامي للحملة الطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت شعار: "اطمني.. إحنا معاكي"، والتي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.



شهد انطلاق الماراثون حضور الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على الحملة، والدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، وبمشاركة الدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ومها حسن مدير إدارة إعداد القادة، ورعاية المتميزين، إلي جانب أكثر من ٨٠ طالبًا وطالبة، من المشاركين في فعاليات الماراثون من أبناء الجامعة.



إقبال كثيف من طلاب وطالبات الجامعة



وانطلقت فعاليات الماراثون، من أمام القرية الأوليمبية، مرورًا بكليات التربية والطب والهندسة والتجارة والعودة في الختام إلي مقر القرية الأوليمبية مرة أخرى، وشهد الماراثون إقبالًا كثيفًا من طلاب وطالبات الجامعة؛ مرتدين شارات أكتوبر الوردى، وطلاب كلية التربية الرياضية؛ بالسوارى والأعلام.



يذكر أن الجامعة أطلقت حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، في منتصف الشهر الجاري؛ في إطار المشاركة فى المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لدعم صحة المرأة المصرية، وتزامنًا مع المبادرة العالمية "أكتوبر الوردي".

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم المجتمع المحيط بها وتقديم الخدمات التنموية بمختلف المجالات خاصة المجالات الطبية المختلفة في إطار خطة قطاع تنمية البيئة والمجتمع بجامعة أسيوط.

إنطلاق ماراثون الدراجات

إنطلاق ماراثون الدراجات

إنطلاق ماراثون الدراجات

إنطلاق ماراثون الدراجات