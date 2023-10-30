الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عزمى يوضح لـ"الشاهد" مهامه خلال حرب أكتوبر

محمد عزمي
محمد عزمي

قال محمد عزمي، أحد مقاتلي سلاح المدفعية في حرب أكتوبر: إن "يوم 6 أكتوبر لن ينساه أي جندي مصري شارك في الحرب، فالجميع أجازت له الفتوى الفطار في نهار رمضان، لأننا بذلنا مجهودا نفسيا وبدنيا كبيرا للغاية، وبالنسبة لمهام مجموعتي، كنا نسير في حقول بعيدًا عن بعض، حتى وصلنا إلى المكان المحدد الذي سنعبر منه، وحين وصلنا كان لدينا ساتر ترابي أيضًا من الأرض الزراعية الموجودة".

 

وأضاف عزمي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "وبعد أن عبرنا من هذه الفتحة، وصلنا على حرف القناة، وكان يوجد إنشاءات كوبري في هذه الموقع حينها، ضمن كباري المهندسين، وكان معي مدفع طرازه 132 ومداه 36 كيلو، وكانت المدفعية تمهد لعبور الجيش بعد تحرك الطيران المصري".

واستكمل: "عبرنا حينها باستخدام قوارب بخارية تابعة لهؤلاء المهندسين، وكان العقيد أنيس الهندي هو المسؤول عن عبورنا بالقارب إلى الضفة الثانية، وذلك أبسط دليل على أن قيادات الجيش المصري كانت في المقدمة دائمًا". 

الحرب سلاح المدفعية حرب اكتوبر 6 أكتوبر محمد عزمي الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

بالرقم القومي.. طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخا قادما من اليمن متجها إلى إسرائيل

عاجل.. انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات فى شمال غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة