الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عزمى لـ"الشاهد": الشعب هو من أجبر عبدالناصر على التراجع عن قرار التنحى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومحمد عزمى

قال محمد عزمي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه بعد خطاب تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الناس قدمت من كل الشوارع في طريقها لمجلس الأمة وميدان التحرير، والجميع لم يكن يصدق فكرة التنحي وخرجوا بشكل تلقائي وليس تمثيلية كما يشاع.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الصف الثاني الثانوي انضم للاتحاد الاشتراكي، مؤكدًا أنه وقتها الشعب هو من جعل عبدالناصر يكمل ويتراجع عن استقالته.

وتابع، أنه خلال حرب الاستنزاف كان قد التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وكان يذهب لها سيرًا على الأقدام ويستمع للبيانات العسكرية عن الحرب وكان يبكي حتى تحمر عينيه، مؤكدًا أن حرب الاستنزاف لا تقل عن حرب أكتوبر في عظمتها وظلت لمدة 3 سنوات معارك مستمرة.

وأشار إلى أنه كان مرفوض تمامًا لديه أن تأخذ إسرائيل أرض سيناء، ولهذا انضم للمظاهرات المطالبة بالحرب داخل الجامعة.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد عزمي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الشعب يتراجع استقالته فكرة التنحي

مواد متعلقة

"مباشر" لـ"الشاهد": السادات اتخذ قرار الحرب بشجاعة.. وكانت لدينا ذخيرة تكفى يومًا ونصف اليوم

عبده مباشر لـ"الشاهد": الرئيس السادات حارب وانتصر وحقق السلام وأعاد الأرض

عبده مباشر يكشف لـ"الشاهد" كيف حاول "هيكل" أن يتقرب من السادات ومبارك

عبده مباشر لـ"الشاهد": مصر رفضت نتيجة 67 بعد 48 ساعة

عبده مباشر لـ"الشاهد": السادات أجاد فى إخفاء نيته فى الحرب

عبده مباشر لـ"الشاهد": "هيكل" أنكر الطلعة الجوية لمبارك فى حرب أكتوبر

عبده مباشر لـ"الشاهد": أشرف مروان قيادة مصرية وطنية عظيمة خاطر بحياته من أجل مصر

الأكثر قراءة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

عاجل.. استشهاد العشرات فى قصف الاحتلال الإسرائيلى بمناطق متفرقة بقطاع غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة