محمد عزمى لـ"الشاهد": الشعب هو من أجبر عبدالناصر على التراجع عن قرار التنحى

قال محمد عزمي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه بعد خطاب تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الناس قدمت من كل الشوارع في طريقها لمجلس الأمة وميدان التحرير، والجميع لم يكن يصدق فكرة التنحي وخرجوا بشكل تلقائي وليس تمثيلية كما يشاع.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الصف الثاني الثانوي انضم للاتحاد الاشتراكي، مؤكدًا أنه وقتها الشعب هو من جعل عبدالناصر يكمل ويتراجع عن استقالته.

وتابع، أنه خلال حرب الاستنزاف كان قد التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وكان يذهب لها سيرًا على الأقدام ويستمع للبيانات العسكرية عن الحرب وكان يبكي حتى تحمر عينيه، مؤكدًا أن حرب الاستنزاف لا تقل عن حرب أكتوبر في عظمتها وظلت لمدة 3 سنوات معارك مستمرة.

وأشار إلى أنه كان مرفوض تمامًا لديه أن تأخذ إسرائيل أرض سيناء، ولهذا انضم للمظاهرات المطالبة بالحرب داخل الجامعة.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.