"قريطم" يطالب وزير الصناعة بزيارة المنطقة الصناعية بحوش عيسى

قال علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الصناعة الموحد الذي تقدم به في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، انه اذا كان هناك اقتراح من الحكومة او مشروع قانون الصناعة تتقدم به للجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد السلاب حتي يتم مناقشته والوصول الي افضل صيغة لخدمة الصناعة والمصنعين.

وأضاف قريطم، خلال اجتماع لجنة الصناعة بحضور وزير الصناعة المهندس أحمد سمير اثناء مناقشة خطة واستراتيجية الوزارة انه لا بد من وجود طريقة قانونية تشريعية لضم الجميع تحت قانون الصناعة، لتيسير جميع الاجراءات علي المستثمرين، موضحا ان تلك الرؤية تتماشى مع رؤية القيادة السياسية للتسهيل على المصنعين للنهوض بالصناعة.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزير الصناعة بزيارة المنطقة الصناعية بحوش عيسى، حيث وعده الوزير بالاستجابة والزيادة في اقرب وقت للوقوف علي العقبات التي تواجه المستثمرين في المنطقة.

كما طالب قريطم باستغلال ما يحدث مؤخرا من الاقبال الكبير علي المنتج المصري بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها غزة، مؤكدا أن المواطنين يبحثون في كل مكان عن المنتج المصري طالبا بضرورة تطوير المنتج المصري وتشجيعه للنهوض بالاقتصاد.