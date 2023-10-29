أحمد موسى: "الكهرباء بتقطع كل يوم عندى زى كل الناس"

ألقى الإعلامي أحمد موسى، الضوء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تلقى العديد من الرسائل من المواطنين يشتكون من انقطاع التيار الكهربائي، وهذا أمر غير مألوف للمصريين، قائلًا: "الكهرباء بتقطع عن الكل عندي زي باقي الناس".

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن مصر تدفع ثمنًا باهظًا نتيجة مكانتها الكبيرة في المنطقة، وأن الأزمات المختلفة تؤثر على استدامة إمدادات الكهرباء، كما أكد أن هناك تحديات كبيرة تواجه مصر، وأن التخفيف من أحمال الكهرباء يجب أن يشمل جميع المواطنين دون استثناءات.

ونّوه موسى، بأزمة الغاز الطبيعي وضرورة تطوير مصادر طاقة مستدامة مثل الشمسية والرياح، مستشهدًا بحديثه مع مسئول كبير في وزارة الكهرباء حول التداعيات غير المألوفة، وأهمية التعامل بحذر لضمان استقرار إمدادات الكهرباء.