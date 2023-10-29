الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأغذية العالمي" يطالب بهدنة إنسانية لتفادي كارثة كبرى بغزة

غزة
غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، الأحد، أن بعض إمداداته من المساعدات قد نهبت في غزة، وحذر من أن "تزايد الجوع واليأس" سيجعل الناس يفعلون كل ما بوسعهم.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأوسط في وقت سابق الأحد، إن آلاف من الأشخاص اقتحموا بعض مستودعاتها ومراكز التوزيع في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، "وأخذوا دقيق القمح وغيره من المواد الأساسية". 

وقال برنامج الغذاء إن أحد المستودعات كان يخزن بعض السلع الغذائية وإمدادات من المساعدات الإنسانية عبر مصر.

وقال سامر عبد الجابر، مسؤول برنامج الأغذية العالمي في المنطقة:"هذه علامة على أن الناس يفقدون الأمل ويصبحون أكثر يأسًا في كل دقيقة. 

وتابع "إنهم يعانون من الجوع والعزلة ويعانون من العنف والضيق الشديد منذ ثلاثة أسابيع"، بحسب cnn.

واردف "نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية حتى نتمكن من الوصول إلى المحتاجين بالغذاء والماء والضروريات الأساسية بشكل آمن وفعال. هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الوصول، ويجب أن يصبح تدفق الإمدادات تدفقًا.

برنامج الغذاء العالمي يدين انقطاع الاتصالات

أشار برنامج الغذاء إلى "الانقطاع المروع للاتصالات على مدار 24 ساعة" مما أدى إلى توقف جميع عملياته، فضلا عن فشله في ممارسة عمله نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة يوم السبت.

وقال البيان "يخطط برنامج الأغذية العالمي لتوفير شريان الحياة الغذائي لأكثر من مليون شخص يعانون من الجوع الآن ويحتاجون إلى إمدادات ثابتة من الغذاء من خلال عبور ما لا يقل عن 40 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي يوميا إلى غزة حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات المتصاعدة".

وأَضاف "حتى الآن، وصلت المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة إلى أكثر من 635،200 شخص في كل من غزة والضفة الغربية."

برنامج الأغذية العالمي المساعدات بيان صحفي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الامم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين غزة

مواد متعلقة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

السيدة انتصار السيسي: فتيات مصر هن قادة المستقبل

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

حديث مفتوح مع الشعب.. الرئيس السيسى: الظروف الاقتصادية الصعبة ستصبح تاريخًا مثلما حدث مع الإرهاب

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

الأوائل يتحدثون لـ«الدستور» عن «خلطة النجاح» و«طموحات المستقبل»

بالأرقام.. كل شىء عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

أقوى من كورونا وهيقلل عدد سكان الأرض.. تحذيرات من جائحة خطيرة (فيديو)

تجديد حبس مالك شركة لاتجاره بالنقد الأجنبي في التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة