"الأغذية العالمي" يطالب بهدنة إنسانية لتفادي كارثة كبرى بغزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، الأحد، أن بعض إمداداته من المساعدات قد نهبت في غزة، وحذر من أن "تزايد الجوع واليأس" سيجعل الناس يفعلون كل ما بوسعهم.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأوسط في وقت سابق الأحد، إن آلاف من الأشخاص اقتحموا بعض مستودعاتها ومراكز التوزيع في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، "وأخذوا دقيق القمح وغيره من المواد الأساسية".

وقال برنامج الغذاء إن أحد المستودعات كان يخزن بعض السلع الغذائية وإمدادات من المساعدات الإنسانية عبر مصر.

وقال سامر عبد الجابر، مسؤول برنامج الأغذية العالمي في المنطقة:"هذه علامة على أن الناس يفقدون الأمل ويصبحون أكثر يأسًا في كل دقيقة.

وتابع "إنهم يعانون من الجوع والعزلة ويعانون من العنف والضيق الشديد منذ ثلاثة أسابيع"، بحسب cnn.

واردف "نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية حتى نتمكن من الوصول إلى المحتاجين بالغذاء والماء والضروريات الأساسية بشكل آمن وفعال. هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الوصول، ويجب أن يصبح تدفق الإمدادات تدفقًا.

برنامج الغذاء العالمي يدين انقطاع الاتصالات

أشار برنامج الغذاء إلى "الانقطاع المروع للاتصالات على مدار 24 ساعة" مما أدى إلى توقف جميع عملياته، فضلا عن فشله في ممارسة عمله نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة يوم السبت.

وقال البيان "يخطط برنامج الأغذية العالمي لتوفير شريان الحياة الغذائي لأكثر من مليون شخص يعانون من الجوع الآن ويحتاجون إلى إمدادات ثابتة من الغذاء من خلال عبور ما لا يقل عن 40 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي يوميا إلى غزة حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات المتصاعدة".

وأَضاف "حتى الآن، وصلت المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة إلى أكثر من 635،200 شخص في كل من غزة والضفة الغربية."