باحثة تكشف تأثير أحداث غزة على الانتخابات الرئاسية والمرشحين

قالت سلمى عبدالمنعم، الباحثة ببرنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر، إن الوقت الطبيعي أن يكون هناك زخم إعلامي في أي مرحلة تسبق المرحلة الانتخابية، ولكن الأحداث الأخيرة بغزة ألقت بظلالها على الساحة.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن الاستعدادات التنظيمية للانتخابات الرئاسية تتم وفقًا للجدول المعلن والمرشحين للحملات الانتخابية يوم 9 نوفمبر، مشيرة إلى أن الاستحقاق الدستوري له أهمية في هذا الوقت لأنه سيعيد تكوين السلطة وسط أحداث إقليمية ملتهبة.

وأكدت أن المحنة في فلسطين تمثل تحديا كبيرا للأمن القومي المصري، خاصة أن القضية الفلسطينية مهمة جدًا بالنسبة لمصر وأهميتها تتضاعفت مع دخول الانتخابات الرئاسية.

نشاط المرشحين الأربعة يعبر عن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

أشارت إلى أن نشاط المرشحين الأربعة يعبر عن موقف مصر في القضية الفلسطينية، لأن موقف مصر ثابت من القضية وغير مرتبط بشخص وهو موقف تاريخي وكان دائمًا على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدة أن البرامج الانتخابية سنرى من خلالها تفاصيل التعامل والسياسة الخارجية لكل مرشح، وكيف سيتم التعامل في ظل التحديات الدولية والإقليمية التي تشهدها مصر.