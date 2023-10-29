وفد من نقابة المحامين يزور الحملة الرسمية للمرشح السيسي (صور)

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الأحد، بمقرها الرئيسي بالقاهرة وفداً من نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء تم تحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة.

دور النقابة مهم في توعية المواطنين

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن نقابة المحامين من أعرق وأكثر النقابات حضورًا في المواقف السياسية في كل العصور، إذ أن لهم تاريخ في الكفاح والدعم من عشرات السنين، وتضم 36 نقابة فرعية، مثمناً مشاركتهم السياسية في كافة الأحداث، مشيرًا إلى دور النقابة المهم في توعية المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

لافتاً فوزي أن الدولة المصرية حرصت على تحقيق العديد من الانجازات خلال التسع سنوات الماضية على كافة المستويات وخصوصاً في تحقيق العدالة، منها رقمنة خدمات العدالة والأمان وتشغيل منظومة فرض وإنفاذ القانون و تمكين المرأة في النيابة و القضاء، وتراجع معدلات الجريمة و زيادة عدد المحاكم.