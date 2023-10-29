الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

وفد من نقابة المحامين يزور الحملة الرسمية للمرشح السيسي (صور)

جريدة الدستور

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الأحد، بمقرها الرئيسي بالقاهرة وفداً من نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء تم تحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة.

دور النقابة مهم في توعية المواطنين

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن نقابة المحامين من أعرق وأكثر النقابات حضورًا في المواقف السياسية في كل العصور، إذ أن لهم تاريخ في الكفاح والدعم من عشرات السنين، وتضم 36 نقابة فرعية، مثمناً مشاركتهم السياسية في كافة الأحداث، مشيرًا إلى دور النقابة المهم في توعية المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

 لافتاً فوزي أن الدولة المصرية حرصت على تحقيق العديد من الانجازات خلال التسع سنوات الماضية على كافة المستويات وخصوصاً في تحقيق العدالة، منها رقمنة خدمات العدالة والأمان وتشغيل منظومة فرض وإنفاذ القانون و تمكين المرأة في النيابة و القضاء، وتراجع معدلات الجريمة و زيادة عدد المحاكم.

النقابة تدعم السيسي
وفي السياق ذاته، قال وفد النقابة أنه بجانب اهتماماتهم المهنية والثقافية إلا أنهم يرون أنه لا بد أن يكون لهم دور وطني، مؤكدين دعمهم للمرشح الرئاسي لما حققه من تنمية حقيقية يراها الجميع، وأنه رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة إلا أنهم يدركون أن مراحل بناء دولة تحتاج الوقت، والجهد، والمال والتحمل.
وأشاروا إلى أن القيادة السياسية حرصت على إعادة الأمن والاستقرار، وأن المرشح الرئاسي يحرص دائماً على تنمية الدولة وبنيتها التحتية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصري.

 

مصر المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي نقابة المحامين المستشار محمود فوزي الانتخابات الرئاسية

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