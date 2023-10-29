الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 نوفمبر.. استكمال محاكمة تاجر عملة عابدين

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنح عابدين، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بزعم تغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية في جلسة 5 نوفمبر.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل القضية، وتبين من خلالها أن أحد الأشخاص قام بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنح عابدين محاكمة عامل سرقة المواطنين تغيير العملات المحلية عملات أجنبية

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لديلر بولاق الدكرور

المشدد 5 سنوات لمتهم بوضع النار عمدًا فى حوش بسوهاج

المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في الشابو بسوهاج

المشدد 7 سنوات لسيدة أدخلت مخدرات لزوجها المسجون بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

اللواء سمير فرج يكشف السر وراء رفض إسرائيل إيقاف إطلاق النار

صن داونز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الإياب أمام الأهلى

اللواء سمير فرج يكشف مفاجأة عن قرار الأمم المتحدة بالهدنة الإنسانية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آت!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة