الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد الفيشاوى يشوق جمهوره لأحداث فيلمه الجديد "السيستم" (صور)

أحمد الفيشاوي من
أحمد الفيشاوي من فيلم السيستم

شوق النجم أحمد الفيشاوي  جمهوره إلى أحداث فيلمه السينمائي الجديد الذي يصوره في الوقت الحالي ويحمل اسم “السيستم”.

 

ونشر الفيشاوي عددًا من الصور له من داخل كواليس تصوير فيلم “السيستم” وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام"، وظهر بشخصيته التي يجسدها خلال الأحداث، حيث يجسد شخصية تدعى “وحيد”.

 

وعلق أحمد الفيشاوي على الصور قائلًا: “يا ترى إيه إللي هيحصل لـ وحيد الحكيم في السيستم .. من تصوير اليوم.. فيلم السيستم تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر.. أول فيلم للمخرج أحمد البنداري مع كوكبة من النجوم”.

صناع وأبطال فيلم السيستم

فيلم "السيستم" الذى يتقاسم بطولته أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ويشارك في بطولته نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعى لايت، العمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

أحمد الفيشاوي من فيلم السيستم

أحمد الفيشاوي من فيلم السيستم
أحمد الفيشاوي من فيلم السيستم
أحمد الفيشاوي من فيلم السيستم
أحمد الفيشاوي من فيلم السيستم
أحمد الفيشاوي من فيلم السيستم
أحمد الفيشاوي من فيلم السيستم
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