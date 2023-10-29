الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الست تقدر وتفرق".. تفاصيل فقرة جديدة في "السفيرة عزيزة"

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

أطلق برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، اليوم، فقرة أسبوعية خدمية جديدة بعنوان: «الست تقدر وتفرق» لمناقشة سلسلة الحقوق التي حصلت عليها المرأة خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم ترجمتها على أرض الواقع لخدمات مصحوبة بتقارير خدمية.

وتتضمن الفقرة الجديدة، عدد من التقارير الخدمية التي تستعرض الحقوق القانونية التي حصلت عليها في قضايا النفقة والطلاق، وأيضا حقوقها في المعاش، والحقوق الإنتخابية، والسياسية، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الدولة وراء كل حق.

يذكر أن برنامج "السفيرة عزيزة" أطلق مؤخرا عدة مبادرات وفقرات جديدة، تستهدف توعية الأسرة المصرية، منها مبادرة "متغلطيش غلطتي" لتوعية السيدات بأخطاء الآخرين، ومختلف الأمور والتجارب الحياتية، وتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآخرين، في حياتهم اليومية، وتجاربهم الشخصية في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت في العمل، أو العلاقات الإنسانية أو الزوجية، أو غيرهم.

يأتي ذلك، في إطار التطوير المستمر لبرنامج السفيرة عزيزة، الذي بدأ مع موسمه الجديد الذي انطلق قبل شهر بمجموعة من المفاجآت والفقرات الجديدة التي نالت استحسان المشاهدين، والتي تستهدف كل فئات المشاهدين وأعمارهم واهتماماتهم المختلفة.


 


 

السفيرة عزيزة برنامج السفيره عزيزه DMC المرأة قناة dmc

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