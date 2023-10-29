"العربية للتنمية الإدارية" نفذت 113 برنامجا تدريبيا خلال الربع الثالث من 2023

اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، أعمال 113 برنامجا تدريبيا ودبلوم، تم عقدهم خلال الربع الثالث من عام 2023 في مقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، وكذلك في المقر الإقليمي للمنظمة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرهما.

وشارك في هذه البرامج العديد من منسوبي وزارات وهيئات دول عربية عدة، وهي الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، دولة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، ومصر.

البرامج تهدف لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات

تهدف هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في القطاعات الإدارية والمالية والمحاسبية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات والشهادات المهنية، بما يسهم في تحسين أداء العاملين في جهات عملهم. ويتم تنفيذها بأساليب مُنوعة، ما بين محاضرات وحلقات نقاشية، واستعراض بعض الحالات الدراسية، إضافة إلى تطبيقات عملية.

تناولت البرامج التدريبية موضوعات منوعة تخدم احتياجات المتدربين وجهات ابتعاثهم، في سبيل تطوير قدراتهم المؤسسية والفردية في المجالات المختلفة، اشتملت حزمة التدريبات على برامج منوعة منها تنمية وتطوير مهارات المختصين بالإدارة الإلكترونية، إعداد وتأهيل القادة، التعامل مع الضغوط وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، تنمية مهارات مديري مكاتب الإدارة العليا، التفكير الاستراتيجي.

كما ضمت البرامج تطبيق النظم الذكية في التعليم، إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، الإدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر في القطاع الحكومي، الأساليب الحديثة والمراجعة، المهارات المتكاملة في الشئون القانونية، الأمن الصناعي، والإدارة الحديثة للعلاقات العامة والمراسم والبروتوكول، وبرنامج مهارات الاتصال وبناء العلاقات للصم وضعاف السمع.

عقد مؤتمر "مكافحة القرصنة والغش التجاري في ظل الثورة الصناعية الرابعة"

وكانت عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، اليوم، فعاليات المؤتمر العربي الثاني "مكافحة القرصنة والغش التجاري في ظل الثورة الصناعية الرابعة: تجارب دولية وعربية"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.

وانعقدت فعاليات المؤتمر على مدار يومي 23-24 أكتوبر الجاري، بحضور السفير أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، والمهندس أحمد عبد الظاهر مساعد وزير الاتصالات المصري، ونخبة من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء والمختصين والباحثين في مجال الملكية الفكرية من مختلف الدول العربية والأفريقية، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة.