الأحد 29 أكتوبر 2023
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الكرازة

المطران شامي يشارك في احتفال اليوبيل الذهبي لكشافة أبو الهول

المطران جان ماري
المطران جان ماري شامي

شارك المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، في احتفال اليوبيل الذهبي لكشافة أبو الهول مجموعة القديس كيرلس، ومقرها كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك، بمصر الجديدة.

وأقيم الاحتفال بكنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة، بمشاركة الأيكونوموس رفيق جريش، راعي الكنيسة، والإكسرخوس جورج، الوكيل البطريركي بالسودان.

وأعطى المطران كلمة تشجيعية للحاضرين بعنوان "يسوع أتى ليخدم لا ليُخدم"، كما تضمن الاحتفال أيضًا كلمة من الأب الراعي، والفقرات الكشفية المتنوعة.

كذلك، تم تكريم قادة المجموعة، بمجهوداتهم المبذولة في خدمة كشافة أبوالهول، مجموعة القديس كيرلس.

المطران جان ماري شامي م للروم الملكيين النائب البطريركي العام القديس كيرلس للروم الوكيل البطريركي بالسودان

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