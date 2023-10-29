السفيرة نبيلة مكرم تزور معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي

زارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة ومؤسس ورئيس مجلس ادارة مؤسسة فاهم للدعم النفسي،مساء أمس، معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي.

كان في استقبالها الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس ورئيس المعهد،والقمص مكاريوس موريس مدير المعهد والقس يوساب عبدالله نائب مدير للمعهد وبعض من أعضاء المجلس الإداري للمعهد.

تناول اللقاء التعريف علي مؤسسة فاهم للدعم النفسي كما تم عرض أنشطة المعهد وتبادل الخبرات من الناحيتين ،كما تم الاحتفال بها لانتخابها نائبة رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية لمنطقة شرق المتوسط، وممثلة الاتحاد لدى المنظمات الحكومية بما فيها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التابعة لها.

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