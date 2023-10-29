الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

السفيرة نبيلة مكرم تزور معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي

كنيسة
كنيسة

زارت  السفيرة  نبيلة مكرم  وزيرة الهجرة السابقة ومؤسس ورئيس مجلس ادارة مؤسسة فاهم للدعم النفسي،مساء أمس، معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي.

كان في استقبالها الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس ورئيس المعهد،والقمص مكاريوس موريس مدير المعهد والقس يوساب عبدالله نائب مدير للمعهد وبعض من أعضاء المجلس الإداري للمعهد.

تناول اللقاء التعريف علي مؤسسة فاهم للدعم النفسي كما تم عرض أنشطة المعهد وتبادل الخبرات من الناحيتين ،كما تم الاحتفال بها لانتخابها نائبة رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية لمنطقة شرق المتوسط، وممثلة الاتحاد لدى المنظمات الحكومية بما فيها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التابعة لها.

 فتح باب التقديم للدفعة الثانية في "مدرسة الأشابين"

  • في سياق متصل، بفعاليات المعهد أعلن معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي، عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية في "مدرسة الأشابين" لإعداد خدام الأسرة وحديثي الزواج.

    ووضع المعهد عدة شروط من بينها:
     
  • أن يتقدم للدراسة الزوجان معا.
  • أن يكون مضى علي زواجهما 12 سنة علي الأقل.
  • الالتزام بحضور المحاضرات أسبوعيا بمقر المعهد، وحضور الأيام التدريبية التي سيعلن عنها في بداية الدراسة.
  • أن يكون الزوجان من خدام الأسرة أو الاستعداد للارتباط أو الخدمة الكنسية والدراسة متاحة للاباء الكهنة وزوجاتهم.
  • أن يلتزم المشتركين باللائحة الخاصة بنظام الدراسة واللائحة الأخلاقية للأشابين.
  • اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي ستبدأ عقب انتهاء فترة التقديم.
  • أشار معهد المشورة بالمعادي إلى أن مدة الدراسة مقسمة علي ترمين (كل ترم 3 أشهر بخلاف الإجازات)، على أن تكون الدراسة يوم الخميس من كل اسبوع من الساعة 6 الي 9 مساءا بمقر المعهد بكنيسة الشهيد مارجرجس بكوتسيكا وتبدأ الدراسة الخميس 23 نوفمبر 2023.
  • حدد المعهد آخر موعد للتقديم يوم 7 نوفمبر 2023، وتُجرى المقابلات الشخصية بمقر المعهد طبقا للمواعيد التي سترسل للمسجلين عبر لينك التقديم.
     
السفيره نبيله مكرم وزيرة الهجرة مؤسسة فاهم للدعم النفسي معهد المشورة انبا دانيال

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