غدًا استكمال محاكمة المتهمين بخطف تاجر في الزيتون

تستكمل محكمة جنايات الزيتون، المنعقدة بعابدين، غدًا الإثنين، محاكمة سيدة و4 أشخاص بتهمة خطف تاجر، وإجباره على التوقيع على عقود بيت بالإكراه.

تفاصيل الواقعة

كان تاجر قد أبلغ عن تعرضه للخطف أثناء وجوده أمام منزله، حيث حضر له 4 أشخاص وادعوا أنهم رجال مباحث وطلبوا منه إبراز بطاقته الشخصية، ثم أجبروه على استقلال سيارة ميكروباص واقتياده إلى شقة بسبب خلافات مع أحد المتهمين اشترى منه عقار.

وتبين وأن ورائها سيدة و4 أشخاص منهم فرد أمن سائقين وطالب، وقد حرضتهم المتهمة الأولى على خطف المجنى عليه بسبب وجود خلافات بينها وبين المتهم على بيع منزل فى منطقة الزيتون.