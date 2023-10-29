الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: مصر أصبحت جاهزة للتحول لدولة صناعية عظمى

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن حديث  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، حول طلب إنشاء المجلس الأعلى للصناعة، كان بشكل واضح ومحدد.

ولفت "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المجالس في حد ذاتها ليست هدف، حيث إننا لدينا العديد من المجالس مثل المجلس الأعلى للصادرات والاستثمار والسياحة وخلافه، متسائلًا عند إنشاء مجلس أعلى للصناعة، ماذا سيقدم هذا المجلس؟.

وأضاف الدكتور سمير صبري، أن وزارة الصناعة والتجارة، تضم هيئات كبيرة وعديدة، مشيرا إلى أننا نحتاج العمل، موضحًا أن ما حدث في مصر من طفرة بالبنية التحتية يضعها على مشارف الانطلاق؛ لتصبح دولة صناعية عظمى، معقبًا: "مصر النهارة ليس لديها شيء ناقص نهائيا".

حديث الرئيس السيسي في المؤتمر السنوي للصناعة كان مباشرًا

 

وأشار، إلى أن السياسات العامة للدولة استطاعت خلال فترة وجيزة أن تزيل كل المعوقات المعرقلة لسبل جذب الاستثمارات كما بالسابق على غرار أزمات المرافق وتوفير الطاقة والعنصر البشري غير المدرب، قائلا: "اليوم لدينا المطارات والموانئ، كل هذا بنية تحتية لانطلاق صناعة ضخمة جدًا".

واستشهد الدكتور سمير صبري، بتجربة تحول فيتنام من دولة نامية إلى قوى اقتصادية، مشيرا إلى لجوء الأخيرة إلى البنك الدولي لمساعدتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والمنشآت الخدمية ضمن خطة استمرت 10 سنوات، تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، معقبا: "لم يصلوا إلى نصف ما وصلنا إليه في مصر خلال الـ 10 سنوات".

ولفت إلى تجاوز حجم الصادرات الفيتنامية اليوم حاجز الـ 400 مليار دولار، معقبًا: "اليوم القائمون على الصناعة في مصر لديهم الفرصة الذهبية لجذب الاستثمارات من الخارج، مصر اليوم لديها قائد لديه فلسفة وفكر لإحداث نقلة نوعية تمثل فرصة للمستثمرين الأجانب، أصبحت جاهزة للتحول لدولة صناعية عظمى".

وشدد على ضرورة تضاعف حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار لا سيما في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة بمجال البنية التحتية، مشيرا إلى امتلاك شركة سامسونج 22 مصنعا داخل فيتنام مقارنة بمصنع وحيد داخل مصر.

وتابع: "رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر كانت واضحة عن وضع الصناعة في مصر"، مشيرا إلى أننا اليوم معنا قائد لديه فلسفة، نحتاج نقلة وفرصة، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية جاهزة على الانطلاقة.


وأوضح أن كل دور لديه دور، حيث إن القائمين على الصناعة في مصر هم ذوو المصلحة، أول شخص يقود هذه المنظومة هي وزارة الصناعة والتجارة، يأتي مكملا بعدها اتحاد الصناعات، جمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، مشددًا على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري مع الدول العربية والأوروبية ولا بد من مراجعته.

 

وأشار، إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة على صعيد مشروعات البنية التحتية الداعمة للاستثمار على مدار الأعوام الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي.

الحوار الوطنى الرئيس السيسي وزارة الصناعة لجنة الاستثمار الاستثمارات الأجنبي

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