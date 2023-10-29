الأنبا سيداروس يترأس لقاء مجمع كهنة عزبة النخل

التقى الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع عزبة النخل والمرج بمجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل، صباح أمس، في لقاءهم الدوري، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بالمرج الشرقية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن الجانب الرعوي في حياة الراعي، ثم كلمة للأب القمص بولس جورج كاهن كنيسة القديس مار مرقس كليوبترا عن سلامة الخدمة، ثم أسئلة عن خبرات في الخدمة.

وفي نهاية اللقاء وزع نيافته هدايا تذكارية على الآباء.

يـأتي هذا اللقاء في إطار الأنشطة الرعوية التي تنظمها الكنائس القبطية الارثوذكسية،بهدف التواصل مع الرعاة والخدام بشكل مستمر.