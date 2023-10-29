"دوّى" تعقد دوائر حكى بمدارس المنيا لتعميق المشاركة المجتمعية والسياسية

تنطلق اليوم الأحد، دوائر حكي لطالبات عدد من مدارس المنيا؛ لتعميق المشاركة المجتمعية والسياسية وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ضمن فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، والتي تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ومن خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم.

أهداف مبادرة "دوّي"

من جهتها، أوضحت الدكتورة منال أبوسمرة، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن، ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية من خلال حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة وقصصهن، إلى جانب عقد نادى مشاهدة وحوار أجيال يجمع بين الطالبات وأسرهن وفتح المناقشات المجتمعية.

وأشارت إلى أن الفرع نظم الأسبوع الماضي دورة تدريبية لعدد 20 من الميسرات والمتطوعات لتدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة المجتمعية والسياسية.

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