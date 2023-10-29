المشدد 3 سنوات لإخصائية بجامعة الإسكندرية بتهمة الاختلاس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة إخصائية بجامعة الإسكندرية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغا ماليا قدره مائتان وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيها مصريا، ومبلغ أربعة آلاف وسبعة ونصف دولار أمريكى، وألزمتها برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة المقضى بها، وعزلها من وظيفتها؛ لاتهامها باختلاس مال عام.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17363 لسنة 2023 جنايات، وتتضمن قيام المتهمة "ر.ب.م" إخصائى اجتماعى بإحدى الكليات وسابقا إخصائى اجتماعى بالمدينة الجامعية دار الضيافة جامعة الإسكندرية، بصفتها موظفا عاما ومن مأمورى التحصيل والمسئولة عن التحصيل مقابل الإقامة بالمدينة الجامعية- باختلاس أموال هى قيمة الطلبات والتأمين والمبالغ الخاصة بالطلبة الملتحقين بالبرامج داخل كلياتهم والحاصلين على الثانوية العامة بالخارج، والبالغ قدرها "مائتان وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيها مصريا، وأربعة آلاف وسبعة ونصف دولار أمريكى".

وهذه الأموال مملوكة لجهة عملها، وقامت بتحصيل قيمة الرسوم من الطلبة المقيمين من المصريين والأجانب لتوريدها لخزينة الحسابات، واختلست تلك الأموال لنفسها، وقامت بالتحصيل على الفارق بين الرسوم المسددة الصحيحة وتدوينها على خلاف الحقيقة، وتزوير فى محررات رسمية وهى عدد 4 دفاتر قسائم تحصل 33 ع. ح، والتلاعب فى الصور الكربونية.