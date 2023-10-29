ريال مدريد يعلن إصابة تشاومينى

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أن الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط الفريق، تعرض لإصابة عقب خوضه مباراة الكلاسيكو مع فريقه أمام برشلونة، في الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا أوريلين تشواميني من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بكسر في مشط القدم اليسرى".

ولم يوضح النادي الملكي، المدة التي سيغيب فيها اللاعب الفرنسي عن الملاعب، إلا أن تقارير إعلامية إسبانية، أشارت إلى أن ريال مدريد سيفتقد خدمات تشواميني، لمدة شهرين.

وشارك تشواميني مع ريال مدريد، في 14 مباراة، خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وكان ريال مدريد قد تغلب على مضيفه برشلونة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت، على ملعب مونتجويك الأولمبي، ضمن الجولة الحادية عشرة للدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد، حاليًا صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف، عن جيرونا، صاحب المركز الثاني.