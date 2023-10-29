الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتنظيم فعاليات وأنشطة للمكتبة المتنقلة بمدارس قرى منفلوط والفتح

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة بالمراكز والأحياء وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا وبناءً على الإمكانات المتاحة وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب والأطفال بالقضايا المجتمعية المختلفة.
وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان، وخلق جيل واع ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030م.


التأكيد على ضرورة الاستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة


وأوضح محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة.

توعية الأطفال بالقضايا المجتمعية كمخاطر الزيادة السكانية وضرورة الحفاظ على المياه

وأشار إلى تنظيم ندوات وأنشطة وفعاليات لتوعية الأطفال والتلاميذ بقضايا مجتمعية كمخاطر الزيادة السكانية وضرورة الحفاظ على المياه وغيرها من القضايا وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات.

وفي هذا الإطار نظمت مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط عدد من الندوات بالمدارس بشأن من بينها مدرسة الشهيد أحمد الكومي الإعدادية بالوحدة المحلية لقريتي الحواتكة وأم القصور التابعة لمركز ومدينة منفلوط وبمدرسة الشهيد محمد بدري أحمد للتعليم الأساسي بالوحدة المحلية لقرية المعصرة بمركز ومدينة الفتح كما تم تنظيم يوم ثقافي ترفيهي بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية.
وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بقيادة محمد عبده، رئيس المجلس القومي للسكان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وجهاز شئون البيئة حيث تم تناول خلال الندوات مشكلة الزيادة السكانية وآثارها على المجتمع، وأهمية الحفاظ على قطرة المياه والتصدي لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وأثره على الصحة والبيئة.
وذلك في إطار الخطة الموضوعة لزيارة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والاستفادة من امكانات وخدمات المكتبة المتنقلة في ايصال الثقافة والمعرفة إلى التجمعات السكانية في أماكن تواجدهم خاصة الأماكن البعيدة التي لا تتوافر بها مكتبات عامة.

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مكتبة مصر العامة رفع الوعي والثقافة لدى الطلاب والأطفال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فعاليات لتوعية الأطفال والتلاميذ

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