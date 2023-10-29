الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصطفى سالمان: مباحثات السيسى وجوتيريش تأكيد على استمرار دعم مصر القضية الفلسطينية

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، بشأن مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، تأكيد على استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين.

وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في التعاون مع المنظمة الدولية لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وكل الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة.

 

مصر لن تتخلى عن دورها في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ملتزمة بدورها الراسخ والجوهري من خلال تكثيف الاتصالات والمباحثات الدولية لوقف التصعيد وتقديم كل المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، علاوة على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن تبني 120 دولة مشروع القرار العربي بالوقف الفوري العنف في غزة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمثابة تأكيد على رفض أعنال العنف والقتل وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني العزل.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته وتنفيذ قرار الأغلبية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمال العنف والقتل التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتوصيل كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت النائب مصطفى سالمان، إلى أن قطع الاتصالات والكهرباء والمياه عن الفلسطينيين في قطاع غزة تأكيد على وحشية الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، قائلًا:" قطع الاتصالات محاولة لإخفاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي أصبحت على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

يشار إلى أن تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد التباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، الذي ينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري وكاف.

كما تم تبادل وجهات النظر حول جهود التعاون بين مصر والمنظمة الدولية بشأن حماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من خلال الآلية المتفق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث ثمن "جوتيريش" الدور الجوهري لمصر على هذا الصعيد، مشيدًا بالالتزام المصري الراسخ بالعمل الإيجابي نحو السلام والاستقرار.

الدولة المصرية الرئيس السيسي الامم المتحدة القدس الشريف دولة فلسطين الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني قطاع غزة

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