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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة للتمريض (صور)

مقر الحملة الرسمية
مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ.

وتعد النقابة العامة للتمريض هي أحد أقدم النقابات المهنية، والتي تعمل على تدريب أعضائها وتنمية قدراتهم وتطبيق الرعاية الشاملة لأعضائها، وتضم عددًا كبيرًا من الأعضاء العاملين.

وأشاد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمهنة التمريض وبالدور الذي يقومون به خصوصًا في ظل جائحة كورونا، حيث يقع عليهم عبء كبير في الرعاية الطبية، مشيرًا إلى إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في القطاع الطبي عمومًا في قطاع التمريض خصوصًا من ناحية التدريب وتطوير المهارات، فضلا عن التوسع في إنشاء عدد كبير من كليات التمريض والعمل على تحسين الأجور والحوافز.

ومن جانبه، أكد وفد النقابة خلال اللقاء دعمهم الكبير للمرشح عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أنهم حريصون على التوعية في كافة المحافظات بإنجازات المرشح الرئاسي ليس فقط في مجال الصحة ولكن أيضا في كافة المجالات التي تستهدف تحسين حياة المواطن.

وثمن دور القيادة السياسية في دعم القطاع الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إطلاق الحملات والمبادرات التي تستهدف رعاية المواطن الصحية وإعلان مصر دولة خالية من الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس C)، فضلًا عن حرصهم على نشر الوعى بين أعضاء النقابة بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، دعما لاستمرار المرشح الرئاسي في استكمال مسيرة التنمية.

وفد النقابة في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
وفد النقابة في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
وفد النقابة في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
وفد النقابة في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
وفد النقابة في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
وفد النقابة في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مصر المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي النقابة العامة للتمريض الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي

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