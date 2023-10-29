صحة المنوفية: إدارة العلاج الحر تنذر 99 منشأة وتغلق 16 أخرى مخالفة

أجرت إدارة العلاج الحر بالمنوفية جولة مرورية على 229 منشأة طبية يوم 26 أكتوبر 2023م، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرورات المكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.

مدير إدارة العلاج الحر بالمنوفية: إنذار 99 منشأة لتفادي السلبيات

وكان قد تم المرور تحت إشراف الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة، وأسفر عن وجود 89 منشأة مطابقة و99 منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات، وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة وغلق 16 منشآة واستصدار قرار غلق لـ 35 منشآة.

إدارة العلاج الحر بالمنوفية تتابع قوائم الانتظار والغسيل الكلوي بالمستشفيات

على صعيد آخر أجرت إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع فريق العمل بالمديرية، جولة مرورية على 20 منشأة طبية، بواقع 7 مستشفيات، 6 مراكز طبية، 3 جمعيات، و4 معاينات لمنشآت طبية للترخيص، و8 مراكز ومستشفيات غسيل كلوي، و8 مراكز ومستشفيات قوائم انتظار، وذلك برفقة فريق مكافحة العدوى وقوائم الانتظار والغسيل الكلوي بالمديرية، وذلك بتكليف من الرقابة الإدارية؛ للمرور على قوائم الانتظار والغسيل الكلوي بالمستشفيات.

كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات، وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضًا التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

وأفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.

وأعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر وفرق المديرية المختلفة على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة، مثمنًا دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، كما أكد استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، ولن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.