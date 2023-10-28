"فتح": موقف مصر من القضية الفلسطينية مشرف وعظيم

أشاد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، قائلًا: "إن موقف مصر من القضية الفلسطينية مشرف وعظيم ولم يتراجع عن ثوابته لحظة واحدة، ونثمّن المواقف العربية وأولها مصر التي تعتبر في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية".

مصر حارسة وداعمة القضية الفلسطينية

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة cbc، أن مصر تعد حارسة وداعمة القضية الفلسطينية والتي لم تتزحزح يومًا عن هذا الموقف المشرف والعظيم، مقدمًا التحية للشعب المصري، لأنه يشاطر فلسطين كل المشاعر الصادقة، معقبًا: "لا نشكك لحظة بموقف ومشاعر وصدق توجهات مصر".