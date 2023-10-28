السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج يعلق على حادث سقوط مسيرتين فى طابا ونويبع

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن بيان المتحدث العسكري كان واضحًا وصريحًا، حول سقوط مسيرتين في طابا ونويبع، مؤكدًا أنه في حالة ثبوت وجود أي طائرة موجهة لمصر سيكون الرد سريعًا لأن القوات المسلحة المصرية لا تخضع لأي ضغوطات من أحد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المسيرتين اللتين سقطتا لم يدخلا المجال الجوي المصري، كما أن انتشار القوات الجوية وتنفيذ طلعات تسمى الردع الإيجابي بعد سقوط المسيرتان وهي رسالة قوية.

القوات المسلحة جاهزة لتأمين كل الاتجاهات الاستراتيجية

وتابع أن القوات المسلحة جاهزة لتأمين كل الاتجاهات الاستراتيجية، كما أن القوات المسلحة لا تخضع لأي ضغوطات من أحد، وجميع القوى العسكرية الكبرى في العالم عادة ما تحدث لديها عمليات مشابهة مثل التي وقعت في مصر، أمس الجمعة، ولكن لابد تدبير العقل في مثل هذه الأمور. 

وأكد أنه يجب علينا عدم الاندفاع وراء الأحداث الجارية إلى اتخاذ قرارات لا نريدها. 

سمير فرج سقوط مسيرتين طابا نويبع القوات المسلحة الاتجاهات الاستراتيجية

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