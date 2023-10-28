"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يعترف بالفشل ويحاول تصعيد الأمور لإزاحة هذا الادعاء عنه

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من القدس المحتلة، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو، بدأ يخرج إلى العالم ويعترف بأن المسئولية تقع أيضًا عليه في هجوم السابع من أكتوبر الجاري، مشيرةً إلى أننا نرى نتنياهو يحاول تصعيد الأمور بريًا وعسكريا حتى يزيح عن نفسه هذا الادعاء.

وأضافت أبو شمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ اليوم الأول لهذه الحرب صعد نتنياهو إلى الشجرة ولم يستطع النزول عنها حسب تحليلات عسكرية إسرائيلية، مشيرةً إلى أنه يحاول سواء برًا وبحرًا وجوًا، أو حتى من خلال ملف الأسرى كسب الشارع والجمهور الإسرائيلي وحتى الأصوات اليمينية واليسارية، بعد استطلاع الرأي الذي قامت به “معاريف” والتي أكدت تراجع حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو إلى 17 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي مقابل ارتفاع مقاعد المعارضة الإسرائيلية إلى 77 مقعدا.

وأكدت أنه بعد انتهاء الحرب سيكون هناك إطاحة لنتنياهو من منصبه، ويرأس هذا الائتلاف الحكومي الليكودي اليميني، وفي نهاية المطاف إعادة محاكمة نتيناهو لقضايا الفساد التي كان يحاكم عليها.

وأشارت أبو شمسية إلى أن المفصل في هذا الموضوع هو ملف الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، الذي يحاول نتنياهو من خلاله أن يكسب الشارع الإسرائيلي وكسب أصواتهم في حال ذهب الاحتلال إلى انتخابات خامسة في غضون عامين للكنيست، ونتنياهو يود تحقيق مكاسب على المستوى السياسي لصالحه ولمصلحته.