السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد لقائهم نتنياهو.. أهالى المحتجزين لدى حماس يطالبون بتبادل الأسرى الفلسطينيين بذويهم

تظاهر العائلات الإسرائيلية
تظاهر العائلات الإسرائيلية للمحتجزين لدى حركة حماس

دعت العائلات الإسرائيلية للمحتجزين لدى حركة حماس في غزة، إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل مقابل إطلاق سراح ذويهم، وذلك بعد لقائهم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم السبت، حسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 

ونقلت الصحيفة عن ميراف ليشيم جونين، والدة أحد المحتجزين لدى حماس منذ 7 أكتوبر، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب قولها: "أعيدوا الجميع الآن".

 

 

وأضافت جونين أنهم ناشدوا نتنياهو عدم شن عمليات عسكرية يمكن أن تعرض ذويهم للخطر، مؤكدة أنه سيكون هناك دعم وطني واسع لصفقة تبادل الجميع مقابل الجميع.

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قلقون بعد دخول الحرب منعطفا جديدا

 

وكانت العائلات الإسرائيلية للمحتجزين في القطاع، أعربت في وقت سابق اليوم، عن قلقها حيال مصير وحياة ذويهم بعد دخول الحرب منعطفا جديدا مع تصعيد جيش الاحتلال غاراته الليلة الماضية على القطاع، الذي يشهد قصفا مكثفا لليوم الـ22 على التوالي، خاصة بعدما قطعت الاتصالات تمهيدا لعمليات برية على الأرض.

 

وورد في بيان صدر عن ممثلي عائلات المحتجزين بشأن التصعيد غير المسبوق على القطاع، "كانت ليلة طويلة، هي الأفظع على الإطلاق، مررنا خلالها بقلق شديد مع عدم اليقين بشأن مصير المختطفين المحتجزين هناك، الذين يتعرضون - أيضا- للقصف العنيف"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

 

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن بدء توغل بري في غزة، قائلا، "نتقدم في مراحل الحرب وقواتنا دخلت إلى شمال غزة، ووسعت نطاق عملياتها".

 

وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على حركة حماس، وإعادة المحتجزين.

 

وأوضح أنهم أبلغوا عائلات 229 إسرائيليا بأنهم مختطفون في غزة، لافتا إلى أن الرقم يتغير ويجري تحديثه باستمرار.

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