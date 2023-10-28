السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سيول شديدة تضرب طريق "سفاجا- قنا" (صور)

السيول
السيول

شهدت منطقة الكيلو 85 جنوب محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، سقوط سيول شديدة تسببت في قطع طريق سفاجا المؤدي من وإلى محافظة قنا وتوقف حركة السير على الطريق تمامًا.

 

من جانبه، قال ياسر شعبان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، إننا نعمل حاليًا على تسيير أحد جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية بعد تكدس السيارات على الجانبين.

 

وأضاف شعبان، في بيان له، أن الحركة المرورية متوقفة تمامًا، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية والأجهزة المختصة تعمل على إصلاح الطرق دون تعجل للحفاظ على سلامة المواطنين.

 

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وذلك بداية من اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر حتى الخميس المقبل الموافق 2 نوفمير 2023.

 

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، لافتة إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

فيما يسود ليلًا طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

السيول

السيول
السيول
السيول
السيول
السيول
السيول
السيول
السيول
البحر الاحمر محافظة سيول الآن طريق

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