السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرى: إنشاء 28 محطة مياه و4 سدود لحصاد الأمطار بدعم مصرى فى جنوب السودان

وزيرا الرى بمصر وجنوب
وزيرا الرى بمصر وجنوب السودان

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،  بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، وذلك قبيل انطلاق فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" غدًا الأحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية..

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سودانى، مشيرًا إلى أن اللقاءات الدورية بين الوزيرين دليل على العلاقات العميقة التي تربط البلدين الشقيقين، وآخرها الاجتماع الأخير في شهر سبتمبر الماضى والذى كان اجتماعًا مثمرًا يُسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه أعرب بال ماي دينج عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم، وحرصه على استمرار وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

إنشاء ٤ سدود لحصاد مياه الأمطار 

وأكد الدكتور سويلم على دعم مصر الدائم لدولة جنوب السودان فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تخدم المواطنين بجنوب السودان، حيث اتخذت مصر العديد من الخطوات لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تمت مناقشتها خلال الإجتماع الأخير للجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان، كما قامت مصر بإنشاء ٢٠ محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وجار تنفيذ ٨ محطات أخرى، وإنشاء ٤ سدود لحصاد مياه الأمطار، وتطهير المجاري المائية من الحشائش المائية لخدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، وكذلك الاهتمام بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات.

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كما توجه الدكتور سويلم بالدعوه لنظيره الجنوب سودانى لمشاركة ممثلين عن دولة جنوب السودان فى إجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe والمزمع عقدها يوم الاثنين الموافق ٣٠ أكتوبر الجارى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في صياغة خطة عمل للمبادرة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وحتى موعد إنعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP 28، والذى سيتم خلاله تنظيم اجتماع وزاري بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل.

إنشاء ٤ سدود لحصاد مياه إسبوع القاهرة السادس للمياه جنوب السودان تطهير المجاري المائية مياه شرب جوفية

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