السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جافي: لم نكن نستحق الفوز أمام ريال مدريد وهدف بيلينجهام غير سير المباراة

جافي
جافي

 

تحدث بابلو جافي، لاعب فريق برشلونة، عن خسارة فريقه أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن يستحق الفوز بالمباراة


وخسر برشلونة أمام ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني، بهدفين مقابل هدف، بعدما كان برشلونة متقدمًا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة.

وقال جافي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: " الخسارة شعور سيء ولا أعتقد أننا كنا نستحق الفوز بهذه المباراة، هذه المباريات تلعب بالتفاصيل الصغيرة والهدف الأول الذي سجله بيلينجهام أثر على سير المباراة".


وأضاف: "لقد راقبنا بيلينجهام جيدًا مثلما فعلنا مع أغلب لاعبي ريال مدريد ولكنه سجل هدف التقدم في هجمة واحدة فقط استطاع الحصول على مساحة بها".


وبسؤاله عما إذا كان أدائه تأثر بخروج فيرمينو لوبيز من الملعب، أجاب: "هذا قرار المدرب وأنا دوري أن أنفذ ما يطلبه مني".

 

ترتيب بطولة الدوري الإسباني بعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

 

ويتصدر ريال مدريد ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق جيرونا، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري برصيد 24 نقطة.


وعن مباراة الفريق المقبلة ضد ريال سوسيداد واستعادة اللاعبين المصابين في ظل فارق 4 نقاط مع ريال مدريد، أجاب: "الأهم هو أن نستعيد كافة اللاعبين المصابين ونحاول أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة".

 

موعد مباراة برشلونة المقبلة بالدوري الإسباني 


ويحل برشلونة ضيفًا على فريق ريال سوسيداد يوم 4 نوفمبر المقبل بالجولة الـ12 للدوري الإسباني.

 

ويلعب جافي ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ تصعيده من فريق تحت 19 عامًا في صيف عام 2021.

وتدرج جافي في المراحل العمرية لنادي برشلونة، منذ انضمامه لفريق الشباب قادمًا من شباب نادي ريال بيتيس في صيف عام 2015.

جافي برشلونة ريال مدريد الدوري الاسباني بيلينجهام

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