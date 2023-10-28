فيلم نزوح يحصد جائزة أفضل فيلم روائي طويل لعام 2023

حصد فيلم نزوح، للفنانة كندا علوش أمس جائزة أفضل فيلم روائي طويل لعام 2023 من مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب في دورته العاشرة بالإمارات، والتي أُقيمت تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وسبق وفاز نزوح أيضًا بأكثر من جائزة منها جائزة الجمهور في الدروة الـ 79 من مهرجان فينيسيا، التي أقيمت العام الماضي 2022، كما شارك الفيلم في أكثر من 20 مهرجان دولي منهم مهرجان لندن، مهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا، مهرجان ساو باولو، مهرجان طوكيو، مهرجان بوسان بكوريا الجنوبية، مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ومهرجان أيام القاهرة السينمائية.

أحداث فيلم نزوح

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

فيلم "نزوح" من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.