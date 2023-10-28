القاهرة الإخبارية: منظمة العفو الدولية ترصد انتهاكات الاحتلال فى غزة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا لها، عبر شاشاتها، يكشف عن تعرض المدنيين في قطاع غزة إلى انتهاكات وخطر غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، رصدته منظمة العفو الدولية.

وأكدت القاهرة الإخبارية أنه مع توسيع الهجمات البرية وفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على التواصل أثناء القصف، دعت منظمة العفو الدولية قوات الاحتلال إلى وضع نهاية فورية للهجمات العشوائية وغير المتناسبة وإعادة شبكات الاتصالات والإنترنت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسط الغارات الجوية للاحتلال.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هناك صعوبات تواجه منظمات حقوق الإنسان بسبب شدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي.