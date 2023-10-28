75 دقيقة.. ريال مدريد يسيطر بعد التعادل أمام برشلونة فى الكلاسيكو

مرت 30 دقيقة من الشوط الثاني من كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، المقام مساء اليوم في قمة الجولة الـ11 من الليجا.



وتقدم برشلونة على نظيره الريال بهدف جوندوجان بالشوط الأول.



وحاول رودريجو مبكرًا في الدقيقة 46، بتسديدة داخل منطقة الجزاء، لكنها علت مرمى تير شتيجن.



وتصدى كيبا لتسديدة أراوخو بالدقيقة 50، بعدما ردت العارضة رأسية مارتينيز المدافع.



وسدد توني كروس كرة من خارج المنطقة ضعيفة، بالدقيقة 57 جاءت سهلة في يد شتيجن.



وأضاع جواو كانسيلو فرصة انفراد بالدقيقة 58، بعدما مر من كامافينجا وروديجير وسدد بغرابة فوق المرمى.



وسدد تشاوميني كرة من خارج منطقة الجزاء بقوة بالدقيقة 66، لكن تصدى لها شتيجن.



وبالدقيقة 68 سدد بيلينجهام صاروخية، لم ينجح فيها شتيجن من إمساكها لتمنح التعادل للريال.

تشكيل ريال مدريد

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجير – دافيد ألابا - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - توني كروس - جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور.



تشكيل برشلونة.. جواو فيليكس وفيران توريس يقودان الهجوم أمام ريال مدريد

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز - بالدي، كريستنسن.

خط وسط الملعب: جافي – فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: فيران توريس - جواو فيليكس.



يتواجد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في المركز الثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

بينما يتواجد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.



ويتفوق الريال نسبيًا على برشلونة في أخر 10 مواجهات بين الفريقين في الليجا بواقع 5 انتصارات مقابل 4 للبارسا وتعادل وحيد، حيث كان أخر لقاء بين الفريقين تمكن برشلونة فيه من حسم الكلاسيكو بهدفين لهدف، بينما يسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال لكسر هيمنة تشافي مدرب البارسا عليه في تاريخ مواجهتما حيث يتفوق تشافي في 7 لقاءات ماضية بـغ 4 انتصارات مقابل 3 لصالح الإيطالي.