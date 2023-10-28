أغنية "فوق" تتصدر أغنيات ألبوم أصالة بـ10 ملايين مشاهدة (فيديو)

حققت أغنية “فوق” للنجمة السورية أصالة نصري نجاحا كبيرا والتي طرحتها الفترة الماضية، ضمن أغنيات الجزء الأول لألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “لحقت نفسي".

وحققت أغنية “فوق” أعلى نسبة مشاهدة مقارنة بباقي أغنيات ألبوم “فوق” محققة 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي عمر عبده علي، والملحن عمرو الشاذلي والموزع الموسيقي محمد ياسر.

كلمات أغنية “فوق”

“فوق بقي وخليك في حالك ألف مرة أنا قولتهالك وفر الإحساس لنفسك والنصايح خليهالك.. فوق فوق بقى انت فاكرني يعني قلبي فغيابك واجعني روح وكنت نفعت نفسك لما تبقي فيوم نافعني انت مبتزهقش من كدبك معايا إيه فاكرني هبقي حد من الضحايا انت آخر حد ممكن أعيش عشانه انت واحد كل همه كان اذايا.. روح روح بقى ولا انت فاضي انت بالنسبالي ماضي فترة عدت من حياتي والحياة موقفتش عادي.. روح هى سيرة هعيده تاني انت بني آدم أناني ليه أضيع عمري يعني ع اللي ضيعني واذاني”.

أغنيات ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

وتطرح أصالة ألبوم "لحقت نفسي" على جزأين ويضم الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات متنوعة باللهجة المصرية وهي كل من: