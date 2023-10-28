السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أغنية "فوق" تتصدر أغنيات ألبوم أصالة بـ10 ملايين مشاهدة (فيديو)

أصالة
أصالة

حققت أغنية “فوق” للنجمة السورية أصالة  نصري نجاحا كبيرا والتي طرحتها الفترة الماضية، ضمن أغنيات الجزء الأول لألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “لحقت نفسي".

وحققت أغنية “فوق” أعلى نسبة مشاهدة مقارنة بباقي أغنيات ألبوم “فوق” محققة 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي عمر عبده علي، والملحن عمرو الشاذلي والموزع الموسيقي محمد ياسر.

كلمات أغنية “فوق”  

“فوق بقي وخليك في حالك ألف مرة أنا قولتهالك وفر الإحساس لنفسك والنصايح خليهالك.. فوق فوق بقى انت فاكرني يعني قلبي فغيابك واجعني روح وكنت  نفعت نفسك لما تبقي فيوم نافعني انت مبتزهقش  من كدبك معايا إيه فاكرني هبقي حد من الضحايا انت آخر حد ممكن أعيش عشانه انت واحد كل همه كان اذايا.. روح روح بقى ولا  انت فاضي انت بالنسبالي ماضي فترة عدت من حياتي والحياة موقفتش عادي.. روح هى سيرة هعيده تاني انت بني آدم أناني ليه أضيع عمري يعني ع اللي  ضيعني واذاني”.

أغنيات ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

وتطرح أصالة ألبوم "لحقت نفسي" على جزأين ويضم الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات متنوعة باللهجة المصرية وهي كل من:

  • أغنية فوق (من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي محمد ياسر).
  • أغنية الأخبار الحلوة (من كلمات الشاعر الغنائي محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقي كريم أسامة).
  • أغنية رجل مثالي (من كلمات الشاعر الغنائي محمد إبراهيم، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي كريم أسامة).
  • أغنية مارس إبريل (من كلمات الشاعر الغنائي عليم، وألحان نور عزالعرب، توزيع موسيقي أحمد المغربي).
  • لما بنتجاهل (من كلمات الشاعر الغنائي محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي طارق عبدالجابر).
  • مانجا (من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقي توما)
أصالة فوق أغنية “فوق” لحقت نفسي يوتيوب كلمات أغنية “فوق” ألبوم اصالة الجديد

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