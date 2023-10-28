"صنع فى مصر".. اتحاد الصناعات: الأحداث الجارية أوضحت أهمية الصناعات المحلية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات قومية تستهدف توطين صناعات استراتيجية، فقد تم إطلاق عدد من المشروعات في إطار مبادرة "ابدأ" مثل شركة "المصرية للصودا آش" والتي تم إطلاقها في يناير الماضي، لتتولى إنشاء مصنع لإنتاج مادة "الصودا آش" ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة "العلمين" الجديدة، الذي يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو ٥٠٠ مليون دولار سنويًا.

ومن جانبه، قال كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الأحداث الجارية أوضحت أهمية الصناعات المحلية، والاعتماد على المنتج المحلي والقيمة المضافة المحلية، والقدرة على تصنيع كل شيء، سواء التصنيع محلي أو المنتجات غذائية أو غيرهما، وأنه يجب زيادة الإنتاج.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه يجب التركيز على التوسع في العلامات التجارية المصرية للاكتفاء بها بدلًا من العلامات التجارية الأجنبية التي يجب أن تكون قادرة على تغطية السوق المحلية والتصدير للخارج بقيمة تنافسية عالية.

وطالب "الدسوقي" رجال الأعمال بكل القطاعات الصناعية والتجارية والجمعيات بالتبرع لغزة، وكذلك العمل على زيادة الإنتاجية المحلية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل منذ فترة طويلة على زيادة وتعميق التصنيع المحلي وفق استراتيجية معينة تنفذها وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في عام 2021/2022، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع في عام 2020/2021، وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه في عام 2021/2022، مقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع في عام 2020/2021، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه في الخطة مقابل 422 مليار جنيه في العام الجاري.

إطلاق شركة العلمين لمنتجات السليكون

كما تم إطلاق شركة "العلمين لمنتجات السيليكون" في مايو الماضي، وستتولى إقامة مشروع مجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بمدينة "العلمين الجديدة".

كما وقعت شركة "ابدأ" عقد اتفاق مساهمين لإنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" في مصر، وجار العمل على العديد من المشروعات مثل مشروع "مدينة الخامات الدوائية" ومشروع "نوفا" لمكونات محطات المياه والصرف الصحي، والذي يعد الأول في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى شركة "ابدأ الكيماوية" بالمدينة الصناعية بجمصة.