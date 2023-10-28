خلال الجولة التفقدية.. الرئيس السيسي يشيد بـ"صنايعية منطقة الجمالية": مش أي حد

نصح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد العارضين بالمعرض الدولي السنوي للصناعة، بضرورة اختيار الموهبة، قائلًا: " انت بتتكلم في مهنة، وعشان الشاب أو الشابة يحققلك اللي انت عايزه، ويحقق لنفسه كمان اللي هو عايزه، فرصة انك تبقى عينك اللي موهوب فيهم، واللي يعرف يسوق لنفسه، اللي تبقى ايديه تتلف في حرير".

ورد عليه أحد العارضين، خلال جولة تفقدية، أجراها اليوم بين أروقة المعرض الدولي السنوي للصناعة: "حضرتك من الجمالية وأكيد شفت الشغل ده كتير، وضحك معه الرئيس السيسي، مرددا: "أوي طبعا وعشان كدة بنقول مش أي حد".

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة بين أروقة المعرض الدولي السنوي للصناعة والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات، وحرص الرئيس السيسي على التواصل مع طلاب المدارس الفنية التقنية المتواجدين داخل المعرض.