السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رولاني موكوينا: مواجهات صن داونز والأهلي مثيرة للاهتمام دائما

رولاني موكوينا
رولاني موكوينا

شدد رولاني موكوينا، المدير الفني لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على قوية وأهمية المواجهة التي ستجمع فريقه أمام الأهلي، في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن مباراة الفريقين دائمًا ما تكون مثيرة للاهتمام.

ويستضيف صن داونز، نظيره الأهلي، في الثالثة عصر يوم غدٍ الأحد، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) ببريتوريا، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي. 

وقال موكوينا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، قبل مواجهة الغد: "مباراة الأهلي دائمًا ما تكون مثيرة للاهتمام وممتعة، فهي تضم فريقين جيدين، الأهلي لديه العديد من اللاعبين الجيدين ولقد شاهدت مباراتهم فى ذهاب ربع النهائي أمام سيمبا والتي انتهت بالتعادل 2-2".

مدرب صاندونز: الفوز بالدوري الإفريقي أكثر صعوبة من دوري الأبطال

وأضاف موكوينا: "بالطبع لدي الأهلى فتى مميز أحبه كثيرا وهو بيرسي تاو، أنا متحمس لرؤيته، ستكون مباراة مثيرة للغاية وسنبذل أقصى جهدنا لمحاولة الفوز“.

وفي سؤال من أحد الصحفيين، حول ما إذا كان من السهل على صن داونز، التتويج بلقب الدوري الإفريقي لكرة القدم، قال موكوينا: “أستطيع أن أفهم لماذا تقول أنه من السهل الفوز بالدوري الإفريقي، على عكس دوري الأبطال، ليس لديك دور المجموعات، لكنك ستنتقل مباشرة إلى دور الثمانية لذا، لديك عدد أقل من المباريات للعب”.

وأضاف: "أستطيع أن أفهم سبب استخدامك لهذه الكلمة، ولكن بالتأكيد قد يكون الأمر أكثر صعوبة".

وحول موقف الثنائي بيتر شالوليلي وثابيلو مورينا، من المشاركة مع صن دوانز في مباراة الغد، قال موكوينا: “آمل أن يعودا قريبا وأصلى يوميا كي أستعيدهما فى هذه المباراة”.

وكان الأهلي، قد تأهل للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، عقب تغلبه على سيمبا التنزاني، في مجموع المباراتين، بالتعادل ذهابًا 2-2 في دار السلام، ثم التعادل 1-1 في القاهرة.

رولاني موكوينا صن داونز ماميلودي صن داونز الاهلى الدوري الإفريقي لكرة القدم

مواد متعلقة

قبل مواجهة صن داونز فى الدورى الإفريقى.. كولر يُحذّر لاعبى الأهلى من هذا الأمر

كولر يستقر على عودة ياسر إبراهيم إلى تشكيل الأهلى الأساسى أمام صن داونز

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

"لحظات فزع".. شهود عيان يروون تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

120 دقيقة رعب.. مشاهد من حادث "صحراوي البحيرة" المروع (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في القطاع أغلب ضحاياها من النازحين

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة