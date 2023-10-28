رولاني موكوينا: مواجهات صن داونز والأهلي مثيرة للاهتمام دائما

شدد رولاني موكوينا، المدير الفني لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على قوية وأهمية المواجهة التي ستجمع فريقه أمام الأهلي، في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن مباراة الفريقين دائمًا ما تكون مثيرة للاهتمام.

ويستضيف صن داونز، نظيره الأهلي، في الثالثة عصر يوم غدٍ الأحد، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) ببريتوريا، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وقال موكوينا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، قبل مواجهة الغد: "مباراة الأهلي دائمًا ما تكون مثيرة للاهتمام وممتعة، فهي تضم فريقين جيدين، الأهلي لديه العديد من اللاعبين الجيدين ولقد شاهدت مباراتهم فى ذهاب ربع النهائي أمام سيمبا والتي انتهت بالتعادل 2-2".

مدرب صاندونز: الفوز بالدوري الإفريقي أكثر صعوبة من دوري الأبطال

وأضاف موكوينا: "بالطبع لدي الأهلى فتى مميز أحبه كثيرا وهو بيرسي تاو، أنا متحمس لرؤيته، ستكون مباراة مثيرة للغاية وسنبذل أقصى جهدنا لمحاولة الفوز“.

وفي سؤال من أحد الصحفيين، حول ما إذا كان من السهل على صن داونز، التتويج بلقب الدوري الإفريقي لكرة القدم، قال موكوينا: “أستطيع أن أفهم لماذا تقول أنه من السهل الفوز بالدوري الإفريقي، على عكس دوري الأبطال، ليس لديك دور المجموعات، لكنك ستنتقل مباشرة إلى دور الثمانية لذا، لديك عدد أقل من المباريات للعب”.

وأضاف: "أستطيع أن أفهم سبب استخدامك لهذه الكلمة، ولكن بالتأكيد قد يكون الأمر أكثر صعوبة".

وحول موقف الثنائي بيتر شالوليلي وثابيلو مورينا، من المشاركة مع صن دوانز في مباراة الغد، قال موكوينا: “آمل أن يعودا قريبا وأصلى يوميا كي أستعيدهما فى هذه المباراة”.

وكان الأهلي، قد تأهل للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، عقب تغلبه على سيمبا التنزاني، في مجموع المباراتين، بالتعادل ذهابًا 2-2 في دار السلام، ثم التعادل 1-1 في القاهرة.