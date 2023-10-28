السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا ثيودروس يستقبل القنصل العام اليوناني الجديد في الإسكندرية

بطريرك الروم
بطريرك الروم

زار إيوانيس بيرجاكيس القنصل العام اليوناني الجديد في الإسكندرية صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا في مقر البطريركية بالإسكندرية، وقد استقبل صاحب الغبطة  القنصل في قاعة العرش البطريركي. 

في كلمته أمام القنصل العام الجديد، أشار البابا البطريرك ثيودروس بإيجاز إلى الثروة التاريخية والخدمة القربانية المعاصرة لكنيسة الإسكندرية في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى وجود الهيلينية منذ قرون في مدينة الإسكندر الأكبر. 

وفي الختام، تمنى له النجاح المطلق في مهامه المسؤولة.

وأعرب السيد بيرجاكيس عن سعادته بتوليه خدمته في الإسكندرية الشهيرة، مهد الهيلينية والمسيحية، مؤكدًا لسيادة رئيس الكرازة البطريركية المرقسية أنه سيكون مساعدًا دائمًا ومشاركًا في عمله المتنوع كسفير للبطريركية، تلا ذلك لقاء خاص في المكتب البطريركي الخاص، وجولة للقنصل العام في مبنى القصر البطريركي.
 

البابا ثيودوروس يحتفل بعيد القديس الشهيد ديمتريوس المفيض الطيب

ومن جهته احتفل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس بعيد القديس الشهيد ديمتريوس بحضور القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس التابعة لمؤسسة كانسكيريو اليونانية في الإسكندرية.

حضر القداس الإلهي المتروبوليت جرمانوس مطران دامياتاس ورئيس دير القديس سابا البطريركي المقدس، والأرشمندريت إسحق رئيس المدرسة البطريركية، والأب بانوس غاذيس، مع جميع طلاب مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" الكهنوتية للأفارقة السابقون و الوافدون الجدد.

في نهاية القداس الإلهي، تحدث غبطته إلى المحتفلين الحاضرين عن الاحتفال الكبير الخاص بمركز الثقافة والأرثوذكسية الذي سيتم افتتاحه يوم 10 نوفمبر 2023 في العاصمة الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة.

بعد ذلك عرض على الحاضرين قارورة للطيب الثمين الذي ينضح من رفات القديس الشهيد ديمتريوس وتبارك منه المصلين.

وكان قد زار المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي وسائر كينيا مدرية القديس كليمونديوس الابتدائية التابعة للإبراشية بمناسبة انتهاء العام الدراسي وحضور حفل تكريم الناجحين للصفين السادس والثامن، وسيبدؤون دراستهم للعام الجديد بدءًا من الأسبوع المقبل.
بحضور معلمين وتلاميذ المدرسة أقام صلاة تبريك المياه في كنيسة المدرسة وبارك جميع الحضور.
 

القنصل العام اليوناني البابا ثيودروس مقر البطريركية بالإسكندرية و قاعة العرش بطريرك الإسكندرية ر إيوانيس بيرجاكيس

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