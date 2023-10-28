السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كيف ساهمت الكنائس في إرسا المساعدات لغزة؟

مساعدات غزة
مساعدات غزة

منذ اندلاع الحرب بغزة قامت الكنائس المسيحية بمصر، بإرسال المساعدات والإسعافات الطبية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة إلى جانب إدانتها للعنف غير المبرر ضد المدنيين

إذ أيدت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، كل ما جاء في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول خطورة تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، والتأكيد على أن هذه الفكرة ستُهدد السلام القائم بين مصر وإسرائيل، أيضا رفض المصريين التعامل مع القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو من خلال تهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، على أن يأتي ذلك على حساب الأرض المصرية، معبرين عن ثقتهم في أن الدولة المصرية ستظل على موقفها الأصيل في دعم الحق الفلسطيني المشروع على أرضه.

وأكدت الطائفة، الثقة بأن مصر قادرة على استقبال المساعدات والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك.

وتابعت: “انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية ساهمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بنحو ٤٢ طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والتي تخدم حوالي ٥٠٠٠ أسرة، في طريقهم لدعم الأشقاء في فلسطين”.

دعم الأشقاء الفلسطينيين

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: "إن الهيئة الإنجيلية ساهمت بنحو  42 طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والتي تخدم حوالي 5000 أسرة، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين".

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تطالب بدخول المساعدات إلى غزة

وتابعت::نحن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية من أمام بوابات معبر رفح نطالب بدخول المساعدات".

البابا يدين الهجوم على المدنيين

وعلى صعيد الكنيسة الأرثوذكسية، أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

الأرثوذكسية ترسل مساعدات عاجلة

وتضامنا مع أهالينا في غزة وبتوجيهات من قداسة البابا، تقوم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بتجهيز مساعدات عاجلة تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.

وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها المشاركة والمساندة الإنسانية في هذا العمل ويمكن إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس  بمدينة نصر.

الكاثوليكية البابا يترأس صلاة من أجل السلام

أما على صعيد الكنيسة الكاثوليكية إذ ترأس قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان مساء أمس الجمعة في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان وقفة صلاة من أجل السلام تخللتها صلاة مسبحة الوردية وسجود للقربان المقدّس.

الطائفة الإنجيلية بمصر ا الدكتور القس أندريه زكي تهجير سكان غزة عبد الفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين حساب الأرض المصرية لدولة المصرية

مواد متعلقة

الأنبا توما يترأس القداس الإلهى من أجل السلام فى الأراضى المقدسة

اللجنة الدولية للحوار بين الكنيسة الأنجليكانية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية تصلي من أجل السلام والعدالة

البابا تواضروس يشهد فعاليات مؤتمر معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي ديونيجي فرنسيسكاني شهيد

شبيبة "الإعدادية والثانوية" بكنيسة أسوان تصلي من أجل السلام في الأراضي المقدسة

التأكيد على أهمية الإفخارستيا أبرز فعاليات اليوم 23 من أعمال سينودس الأساقفة

البابا فرنسيس يلتقى البطاركة الشرقيين الكاثوليك بالفاتيكان

المطران عطا الله حنا: على الشعوب الحرة والأمة العربية وقف الحرب بغزة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"صحة البحيرة" تكشف سبب حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

أسماء 53 من مصابى حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

كشف السبب وراء اشتعال السيارات فى حادث "صحراوى البحيرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية لنظيره البريطانى: يجب وقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة بشكل فورى

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة