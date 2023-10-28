كيف ساهمت الكنائس في إرسا المساعدات لغزة؟

منذ اندلاع الحرب بغزة قامت الكنائس المسيحية بمصر، بإرسال المساعدات والإسعافات الطبية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة إلى جانب إدانتها للعنف غير المبرر ضد المدنيين

إذ أيدت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، كل ما جاء في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول خطورة تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، والتأكيد على أن هذه الفكرة ستُهدد السلام القائم بين مصر وإسرائيل، أيضا رفض المصريين التعامل مع القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو من خلال تهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، على أن يأتي ذلك على حساب الأرض المصرية، معبرين عن ثقتهم في أن الدولة المصرية ستظل على موقفها الأصيل في دعم الحق الفلسطيني المشروع على أرضه.

وأكدت الطائفة، الثقة بأن مصر قادرة على استقبال المساعدات والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك.

وتابعت: “انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية ساهمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بنحو ٤٢ طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والتي تخدم حوالي ٥٠٠٠ أسرة، في طريقهم لدعم الأشقاء في فلسطين”.

دعم الأشقاء الفلسطينيين

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: "إن الهيئة الإنجيلية ساهمت بنحو 42 طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والتي تخدم حوالي 5000 أسرة، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين".

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تطالب بدخول المساعدات إلى غزة

وتابعت::نحن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية من أمام بوابات معبر رفح نطالب بدخول المساعدات".

البابا يدين الهجوم على المدنيين

وعلى صعيد الكنيسة الأرثوذكسية، أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

الأرثوذكسية ترسل مساعدات عاجلة

وتضامنا مع أهالينا في غزة وبتوجيهات من قداسة البابا، تقوم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بتجهيز مساعدات عاجلة تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.

وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها المشاركة والمساندة الإنسانية في هذا العمل ويمكن إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس بمدينة نصر.

الكاثوليكية البابا يترأس صلاة من أجل السلام

أما على صعيد الكنيسة الكاثوليكية إذ ترأس قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان مساء أمس الجمعة في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان وقفة صلاة من أجل السلام تخللتها صلاة مسبحة الوردية وسجود للقربان المقدّس.