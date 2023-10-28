السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفع آثار حادث تصادم 30 سيارة على "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى وفتح الطريق

حادث طريق الإسكندرية
حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

رفع رجال الدفاع المدني آثار حادث تصادم عدد من السيارات والأتوبيسات على طريق الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، وتم فتح الطريق أمام السيارات عقب إزالة آثار الحادث.

وظهرت في مسرح الحادث جثث للضحايا واشتعال النيران في السيارات، مع تعامل فوري من قبل الجهات المختصة من رجال الدفاع المدني الذين انتقلوا بسيارات الإطفاء محاولين السيطرة على الحريق الضخم، الذي تكاثفت وتصاعدت أدخنته في الفضاء، وجرى السيطرة عليه عقب دقائق من اشتعال النيران، وتم رفع آثار الحادث وإخماد النيران في أقل من نصف ساعة.

سيارات الإسعاف فى موقع الحادث بعد دقائق

كما وصل إلى مسرح الحادث في اللحظات الأولى عقب ما يقرب من عشر دقائق، عقب إخطارها من النجدة، عدد كبير من سيارات الإسعاف التي تسابقت في نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى النوبارية وغيرها لضمان إسعاف المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم.

كما جرى إعداد كشوف بأسماء الضحايا تمهيدًا لإخطار أسرهم لتسلم جثامينهم، وتم التعامل مع الحادث فوريًا مع رفع درجات الطوارئ والاستعداد القصوى للتعامل مع المصابين وتقديم الرعاية الحرجة اللازمة لهم.

كان قد وقع تصادم بين عدد كبير من السيارات، نحو 30 سيارة، على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، بجهة الكيلو 134 في القادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة، بنطاق محافظة البحيرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة مصحوبة بسيارات الإسعاف والمرور، وتم فحص البلاغ ورفع حطام الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، للتعامل مع مصابي الحادث المروري الذي وقع بين أتوبيس لنقل الركاب وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 63 آخرين.

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