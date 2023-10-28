السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين تضامن الشيوخ تشيد بكلمة الرئيس السيسى بـ "ملتقى الصناعة" وتؤكد: أمن مصر القومى خط أحمر

رشا إسحق
رشا إسحق

أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكدة أن رسائله جاءت مطمئنة لجموع المصريين، وتأكيدًا على أن السيادة المصرية لا تمس، وأن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.

الدور المصري في القضية الفلسطينية مهم لتخفيف الضغط على الأبرياء

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها اليوم، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية هو دور كبير للغاية، ويساهم في تخفيف الضغط على الأبرياء بعد توسع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على المدنيين والأبرياء العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأوضحت أن الدولة المصرية تتحرك على جميع المستويات، وتقوم بتكثيف اتصالاتها مع الدول الكبرى من أجل وقف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة تمهد لإقرار السلام العادل والشامل، وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة وبناء دولته الخاصة والمستقلة به.

واختتمت حديثها بأن الرئيس السيسي يتصرف بحكمة الزعماء في التطورات المتعددة التي تشهدها المنطقة العربية في الوقت الحالي، داعيًا الشعب المصري بالالتفاف حول القيادة السياسية في تلك الظروف الصعبة وشديدة الخطورة التي تمر بها المنطقة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تقوم بدور إيجابي لتخفيف حدة الأزمة في قطاع غزة، من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأضاف الرئيس، خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية: "نبذل جهدًا لكن ليس كل شيء نتحدث عنه، وعندما ينتهي نعلن عنه". 

وأكد الرئيس السيسي ضرورة الضغط لإدخال كل المساعدات بحجم يتناسب مع حجم الطلب والاحتياج داخل القطاع الذي تعداده 2.3 مليون، وكان يعاني من حصار اشتد في المياه والوقود والمواد الغذائية والطبية.

الرئيس السيسي القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي الشعب المصري الدولة المصرية

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