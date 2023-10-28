ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع خلال 24 ساعة

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

حركة الصادر من البضائع بميناء دمياط



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32944 طن تشمل 3366 طن رمل و5200 طن يوريا و13978 طن ملح معبأ و2800 طن علف و3500 طن مولاس و4100 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44106 طن تشمل 9867 طن خردة و9740 طن ذرة و2500 طن أبلاكاش و1015 طن حديد و991 طن خشب زان و6041 طن فول صويا و12932 طن قمح و1020 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1041 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 293 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1911 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53826 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 425155 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وكوم أبوراضي، و1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم متجه إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2914 شاحنة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

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